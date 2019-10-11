Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде . Выбор этой страны объясняется тем, что там Маркл жила во время съёмок в сериале «Форс-Мажоры».

Ещё одним доводом в пользу Канады является то, что в Торонто живёт лучшая подруга герцогини Сассекской Джессика Малруни. Об этом сообщает журнал StarHit.

Сменить место жительства супругов заставляет всеобщее внимание, которое приковано к ним в Великобритании, а 38-летняя Меган и 35-летний Гарри хотели бы жить, как обычная семья.

При этом покинуть Туманный Альбион в ближайшие годы у пары вряд ли получится, поскольку принц Гарри курирует несколько благотворительных проектов и должен выполнять обязательства, возложенные на него в связи с королевским происхождением.

Ранее News.ru сообщал, что принц Гарри подал в суд на британское издание Mail on Sunday за публикацию личного письма его супруги. Он предположил, что эта публикация была сделана с целью манипулирования мнением читателей. Гарри добавил, что оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о Меган Маркл. В случае победы компенсация будет направлена в фонд борьбы с травлей.