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Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду
Фото: globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде. Выбор этой страны объясняется тем, что там Маркл жила во время съёмок в сериале «Форс-Мажоры».
Ещё одним доводом в пользу Канады является то, что в Торонто живёт лучшая подруга герцогини Сассекской Джессика Малруни. Об этом сообщает журнал StarHit.
Сменить место жительства супругов заставляет всеобщее внимание, которое приковано к ним в Великобритании, а 38-летняя Меган и 35-летний Гарри хотели бы жить, как обычная семья.
При этом покинуть Туманный Альбион в ближайшие годы у пары вряд ли получится, поскольку принц Гарри курирует несколько благотворительных проектов и должен выполнять обязательства, возложенные на него в связи с королевским происхождением.
Ранее News.ru сообщал, что принц Гарри подал в суд на британское издание Mail on Sunday за публикацию личного письма его супруги. Он предположил, что эта публикация была сделана с целью манипулирования мнением читателей. Гарри добавил, что оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о Меган Маркл. В случае победы компенсация будет направлена в фонд борьбы с травлей.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Канада , Торонто
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