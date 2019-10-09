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Лолита обратилась в Следственный комитет 

Рамблер 9 часов назад
Лолита обратилась в Следственный комитет
Фото: ТАСС
Лолита Милявская заявила в Следственный комитет на своего издателя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», компания «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» выпустила синглы певицы «Чудо чудное» и «Ты мое море». Теперь Милявская винит ее в нарушении своих авторских прав. Она уже написала заявление в Следственный комитет, потребовав привлечь фирму к ответственности. Правоохранители инициировали проверку по данному факту.
Адвокат артистки Сергей Жорин рассказал каналу, что ранее Лолита предоставила своему издателю лицензии на ряд произведений. Срок их действия уже истек, каталог произведений был возвращен.
«А есть произведения, по которым она не подписывала договоры», — заявил юрист.
По его словам, судебные разбирательства между певицей и компанией «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» начались более года назад, и ответчик представил в суд подложные договоры на песни «Чудо чудное», «Ты мое море» и «На "Титанике"».
«По данному факту было написано заявление. Экспертиза подтвердила, что подпись была не Лолиты. Далее этот материал передали в МВД», — рассказал Жорин, в беседе с ТАСС уточнив, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Елена Кипер , Сергей Жорин , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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