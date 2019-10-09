Гусман высказался о поборах в КВН

Гусман отреагировал на заявления комика о поборах в КВН

Постоянный член жюри КВН и режиссер Юлий Гусман заявил, что за 52 года участия в клубе никогда не сталкивался с поборами.

«Я, честно говоря, сам играл в КВН и сейчас неразрывно связан [с ним]. Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, [есть взносы] да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался», — заявил он телеканалу «360».

Гусман пояснил, что если какие-то сборы и существуют, они нужны для организации мероприятий, в том числе выездных.

По словам Гусмана, продюсерский центр Маслякова и выпускаемые им программы существуют за счет самоокупаемости. Он также отметил, что членам жюри не платят.

«Трудно представить этих богатых и обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут пять тысяч рублей и попросят поднять пятерку, или 50 тысяч», — подчеркнул он.

О поборах в КВН заявил стендап-комик Нурлан Сабуров , который раньше играл в КВН.