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Гусман отреагировал на заявления комика о поборах в КВН 

Rambler News Service 11 часов назад
Гусман высказался о поборах в КВН
Фото: РИА Новости
Постоянный член жюри КВН и режиссер Юлий Гусман заявил, что за 52 года участия в клубе никогда не сталкивался с поборами.
«Я, честно говоря, сам играл в КВН и сейчас неразрывно связан [с ним]. Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, [есть взносы] да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался», — заявил он телеканалу «360».
Гусман пояснил, что если какие-то сборы и существуют, они нужны для организации мероприятий, в том числе выездных.
По словам Гусмана, продюсерский центр Маслякова и выпускаемые им программы существуют за счет самоокупаемости. Он также отметил, что членам жюри не платят.
«Трудно представить этих богатых и обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут пять тысяч рублей и попросят поднять пятерку, или 50 тысяч», — подчеркнул он.
О поборах в КВН заявил стендап-комик Нурлан Сабуров, который раньше играл в КВН.
«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег… Потом все эти деньги понятно кому уходят», — заявил он в ходе интервью с российским журналистом Юрием Дудем.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Нурлан Сабуров , Юлий Гусман , Константин Эрнст , Баку
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