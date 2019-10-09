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Ольга Кормухина вспомнила, как в 1990-е ее подставил Борис Моисеев 

Teleprogramma.pro + ещё 1 11 часов назад
Кормухина вспомнила, как ее подставил Борис Моисеев
Фото: globallookpress.com
Певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее однажды подставил певец Борис Моисеев.
«В девяностые годы шли бандитские разборки. Рэкет, все под себя подминали бандиты. В том числе и музыкантов. У меня тогда появились защитники. Они крышевали Борю Моисеева», — вспомнила она.
Однажды Борис Моисеев подошел к ней и предложил поехать с концертом в Вильнюс. Как раз в те годы певица распрощалась с группой «Красная пантера» и пустилась в сольные выступления.
«Я ему говорю: «Боря, у меня в репертуаре всего четыре песни».
Он сказал, что не видит в этом ничего страшного. Приезжаем в Литву. А там огромные афиши, на которых большими буквами написано, что пройдет концерт Ольги Кормухиной», — рассказала певица.
Как отметила яркая исполнительница, тогда ей хотелось убить Моисеева. Репертуара на полный концерт у нее просто не было. Вдвойне это желание усилилось, когда со сцены он объявил зрителям:
«А сейчас для вас выступает советская Тине Тернер Ольга Кормухина».
«Я ненавидела, когда меня сравнивали с Тиной Тернер. Я слышала, как администратор крикнул Боре: «Прячься, она тебя сейчас убьет». Я спела свои песни, причем некоторые по два раза на бис. Врываюсь за кулисы в ярости. А там лежит Боря Моисеев и ему ставят доктора уколы. Он мне говорит: «Язва у меня». Ну, конечно, вся ярость улетучилась», — заметила певица.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Ольга Кормухина , Тина Тернер , Вильнюс
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