Кормухина вспомнила, как ее подставил Борис Моисеев

Ольга Кормухина вспомнила, как в 1990-е ее подставил Борис Моисеев

«В девяностые годы шли бандитские разборки. Рэкет, все под себя подминали бандиты. В том числе и музыкантов. У меня тогда появились защитники. Они крышевали Борю Моисеева», — вспомнила она.

Однажды Борис Моисеев подошел к ней и предложил поехать с концертом в Вильнюс . Как раз в те годы певица распрощалась с группой «Красная пантера» и пустилась в сольные выступления.

«Я ему говорю: «Боря, у меня в репертуаре всего четыре песни».

Он сказал, что не видит в этом ничего страшного. Приезжаем в Литву. А там огромные афиши, на которых большими буквами написано, что пройдет концерт Ольги Кормухиной», — рассказала певица.

Как отметила яркая исполнительница, тогда ей хотелось убить Моисеева. Репертуара на полный концерт у нее просто не было. Вдвойне это желание усилилось, когда со сцены он объявил зрителям:

«А сейчас для вас выступает советская Тине Тернер Ольга Кормухина».