Майли Сайрус экстренно госпитализирована 

Певица Майли Сайрус попала в больницу с тонзиллитом, рассказала девушка в сториз своего инстаграма.
Ее уже навестили друзья, которые привезли цветы и помогли ей "перекроить" больничный халат, а также новый бойфренд Коди Симпсон. В сториз Майли показала, что Коди исполнил песню, написанную специально для нее.
"Внезапно я начала чувствовать себя намного лучше", — поделилась Сайрус.
Майли Сайрус и Коди Симпсон встречаются несколько недель. До этого Сайрус встречалась с девушкой, а ранее была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.