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Майли Сайрус экстренно госпитализирована 

Газета.Ru + ещё 9 11 часов назад
Майли Сайрус экстренно госпитализирована
Фото: AP
Певица Майли Сайрус попала в больницу с тонзиллитом, рассказала девушка в сториз своего инстаграма.
Ее уже навестили друзья, которые привезли цветы и помогли ей "перекроить" больничный халат, а также новый бойфренд Коди Симпсон. В сториз Майли показала, что Коди исполнил песню, написанную специально для нее.
"Внезапно я начала чувствовать себя намного лучше", — поделилась Сайрус.
Майли Сайрус и Коди Симпсон встречаются несколько недель. До этого Сайрус встречалась с девушкой, а ранее была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.
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Шоу-бизнес , Майли Сайрус , Лиам Хемсворт , Коди Симпсон
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