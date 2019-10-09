Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Актриса Наталья Бочкарева , которая исчезла после сообщений о своем задержании с наркотиками, вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы. На вопросы издания она ответила: "Вы скоро все узнаете".

Друг артистки, певец Андрей Ковалев сообщил, что ему запретили общаться с журналистами по поводу ситуации вокруг Бочкаревой.

"Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Вообще вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений, так что говорить пока не о чем. Может быть, ее с кем-то перепутали. Может быть, машины перепутали, и попался совершенно не тот человек под раздачу", — сказал он.

Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы некоторое время были проблемы со здоровьем. Несколько дней назад у нее правда была высокая температура и частичная парализация лица. Сейчас все нормально, добавил Ковалев.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что Бочкарева была задержана сотрудниками ДПС , которых заинтересовало ее подозрительное поведение за рулем автомобиля. Они якобы нашли у пакетик с наркотиками. В интернете после этого появилось видео с задержанием женщины, похожей на Бочкареву, на котором она признается, что у нее есть кокаин с собой.

Представители актрисы заявили, что это ложь и провокация. Сама Бочкарева грозила судом тем, кто распространяет сообщения о ее задержании.

Также СМИ сообщили об исчезновении актрисы, которая перестала появляться дома.