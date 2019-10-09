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Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении 

Москва24 13 часов назад
Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Актриса Наталья Бочкарева, которая исчезла после сообщений о своем задержании с наркотиками, вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы. На вопросы издания она ответила: "Вы скоро все узнаете".
Друг артистки, певец Андрей Ковалев сообщил, что ему запретили общаться с журналистами по поводу ситуации вокруг Бочкаревой.
"Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Вообще вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений, так что говорить пока не о чем. Может быть, ее с кем-то перепутали. Может быть, машины перепутали, и попался совершенно не тот человек под раздачу", — сказал он.
Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы некоторое время были проблемы со здоровьем. Несколько дней назад у нее правда была высокая температура и частичная парализация лица. Сейчас все нормально, добавил Ковалев.
Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что Бочкарева была задержана сотрудниками ДПС, которых заинтересовало ее подозрительное поведение за рулем автомобиля. Они якобы нашли у пакетик с наркотиками. В интернете после этого появилось видео с задержанием женщины, похожей на Бочкареву, на котором она признается, что у нее есть кокаин с собой.
Представители актрисы заявили, что это ложь и провокация. Сама Бочкарева грозила судом тем, кто распространяет сообщения о ее задержании.
Также СМИ сообщили об исчезновении актрисы, которая перестала появляться дома.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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