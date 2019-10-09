«До самого конца»: Седокова показала нового бойфренда

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила свои отношения с баскетболистом Янисом Тиммой . Слухи о романе певицы и спортсмена родились еще летом, когда в сети появились снимки с их совместного отдыха.

Украинская певица Анна Седокова перестала скрывать отношения с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором они со спортсменом идут по аэропорту, держась за руки. При этом фотография сопровождалась подписью: «Ведь мы до самого конца по одному пути…»

Слухи о том, что у 36-летней Седоковой появился молодой возлюбленный, стали распространяться еще летом, после того, как в сети появились снимки пары с их якобы совместного отдыха в Турции

Позже выяснилось, что спортсмен женат на девушке по имени Сана — и в 2018 году у них родился сын Кристиан. Сама супруга баскетболиста, выступающего за российские «Химки», в соцсетях обвинила Седокову в крахе ее семьи. По словам Саны, Янис оставил ее и маленького сына без средств к существованию, заблокировав кредитные карты.

«Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — поделилась она с подписчиками своего блога.

Девушка также отметила, что ей было давно известно об изменах супруга, однако ради сохранения семьи она предпочла молчать и успокаивала себя надеждой на то, что это всего лишь мимолетное увлечение.

Седокова, в свою очередь, заявила, что Тимма оставил супругу еще до начала романа с ней. Вместе с тем певица заверила, что обвинения Саны беспочвенны.

«Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! И точно так же вам скажет любой человек, знакомый с ним даже слегка. Он гордость страны, своей команды и моя гордость! Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит по своим местам. А пока припрячьте свои камни до следующей серии. Ведь в ней будет неожиданный поворот», — цитирует исполнительницу издание «Сплетник».

Некоторые подписчики артистки, впрочем, не одобрили ее новые отношения, указав на большую разницу в возрасте с возлюбленным, а также напомним о народной мудрости, что «на чужом несчастье счастья не построишь». Под рядом ее последних публикаций в комментариях развернулись словесные перепалки между поклонниками — ревностно защищающими честь артистки, и теми, кто оказался возмущен действиями «звездной разлучницы».

Певица же не удостаивает вниманием подобные выпады, публикует философские посты, занимается карьерой, воспитанием троих детей от предыдущих отношений и, по мнению поклонников, выглядит окрыленной в своей новой любви. Вместе с тем она пообещала фанатам пересмотреть свое творчество, исключив из него весь негативный опыт и минорные ноты.

Ранее Седокова пожаловалась своим подписчикам на «самый худший концерт» в ее жизни, обернувшийся для нее унижением.

«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», — написала исполнительница, добавив, что более часа лежала в своем номере и рыдала.

По ее словам, зрители, пришедшие на корпоративное мероприятие, «сидели в зале, ели шашлык и смотрели на нее — как на клоуна». «Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, — им [все равно] на тебя», — добавила она.