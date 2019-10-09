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Очевидец выписки Заворотнюк рассказал, как сильно она изменилась 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Страшно смотреть: очевидец выписки рассказал о Заворотнюк
Фото: Официальный сайт Анастасии Заворотнюк
Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк из Европейского медицинского центра рассказали, что актриса изменилась до неузнаваемости.
Очевидцы уверяют, что Анастасия была в косынке и в огромных темных очках, ее везли на каталке.
— Она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее, — сообщили свидетели выписки.
Если слухи о болезни актрисы верны, то лишний вес мог появиться от переизбытка лекарств, сообщает портал «Дни.ру».
Раннее стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из центра, где она лечилась на протяжении месяца.
Напомним, 13 сентября стало известно, что Заворотнюк госпитализировали. По слухам врачи диагностировали у нее последнюю стадию рака мозга. Артистка находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 19 сентября появились слухи о том, что она может дышать самостоятельно.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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