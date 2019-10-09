Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому

Ранее Рамблер сообщал, что актриса может быть больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, состояние стабильно тяжелое. Несколько дней назад стало известно, что Заворотнюк была выписана из больницы.

«От этого недуга спастись невозможно», — подчеркнул Игорь Долгополов.

По его словам, выписка больных глиобластомой, которая приписывается артистке, может являться или перерывом в лечении, или признанием врачей своей неспособности сделать для пациента что-либо еще.

В таких случаях больным оказывают паллиативную помощь. То, что именно делается, зависит от симптомов, однако по сути — это обеспечение достойного ухода из жизни.

Все это может происходить и в домашних условиях — система хосписов на дому в России отлажена хорошо. Долгополов объяснил, что домашние хосписы — это комплекс мероприятий с участием врача паллиативной помощи, сестринской бригады и сиделки, а не «пришла медсестра, сделала укол».