«Страшно смотреть»: Очевидцы описали Заворотнюк после выписки

Ранее Рамблер сообщал, что актриса может быть больна глиобластомой, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.

Вчера пресса сообщила, что Заворотнюк была выписана из больницы и продолжит лечение в другом месте.

«Просто страшно смотреть на нее!» — заявили свидетели того, как артистка покидала клинику.

По их словам, Заворотнюк везли на каталке, на ней была косынка и массивные солнцезащитные очки. Она сильно набрала вес и подурнела и поэтому практически неузнаваема.

Накануне онколог Игорь Долгополов объяснил, что выписка больных глиобластомой может объясняться либо перерывом в лечении, либо переводом на паллиативную помощь.