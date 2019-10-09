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«Страшно смотреть»: Очевидцы описали Заворотнюк после выписки 

Рамблер 51 минуту назад
«Страшно смотреть»: Очевидцы описали Заворотнюк после выписки
Фото: ТАСС
Анастасия Заворотнюк практически неузнаваема, заявили «Дням.ру» свидетели ее выписки из больницы.
Ранее Рамблер сообщал, что актриса может быть больна глиобластомой, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.
Вчера пресса сообщила, что Заворотнюк была выписана из больницы и продолжит лечение в другом месте.
«Просто страшно смотреть на нее!» — заявили свидетели того, как артистка покидала клинику.
По их словам, Заворотнюк везли на каталке, на ней была косынка и массивные солнцезащитные очки. Она сильно набрала вес и подурнела и поэтому практически неузнаваема.
Накануне онколог Игорь Долгополов объяснил, что выписка больных глиобластомой может объясняться либо перерывом в лечении, либо переводом на паллиативную помощь.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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