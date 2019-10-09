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Анна Семенович потратила миллион на шопинг в Лондоне 

InterMedia + ещё 3 7 часов назад
Семенович потратила миллион на шопинг в Лондоне
Фото: РИА Новости
Анна Семенович похвасталась продуктивным шопингом в Лондоне. По словам артистки, она потратила на обновки в бутиках около миллиона рублей, сообщает «Стархит».
— Купила много обуви, платьев осенне-зимнего сезона, а также шикарную сумку от итальянского бренда Valentino, — рассказала Семенович. — Еще не смогла пройти мимо бутика Dolce Gabbana и стала обладательницей экстравагантной леопардовой шляпы, которую сразу же и надела. Покупки обошлись в кругленькую сумму — около одного миллиона рублей. Люблю Лондон еще и за то, что там легко найти вещи на большую грудь, с чем возникают проблемы в Риме и Милане.
Компанию Анне в походах по магазинам составили подруги, среди которых была фигуристка Анастасия Гребенкина. В поездке девушки также посетили футбольный матч «Челси» — «Ливерпуль».
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Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Гребенкина , Анна Семенович , StarHit
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