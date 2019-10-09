Стендап-комик пожаловался на поборы в КВН

Комик Нурлан Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю о разочаровании в КВН. Выпуск шоу «вДудь» опубликован на YouTube.
Он заявил, что КВН стал «беззубым», а участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы самим смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».
«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. Тебе говорят: «Форма не очень». Я говорю: «Я смешить людей хочу». [А мне:] «У вас форма одинаковая должна быть», — рассказал Сабуров.
Он добавил, что в жюри сидят «непонятные зачастую люди».
Сабуров играл в КВН в составе команды из города Караганда и с командой из Кокшетау. Сейчас выступает в стендап-шоу, ведет шоу «Что было дальше».
Как ранее сообщал Рамблер, игроков КВН критиковал актер Леонид Ярмольник, который до 2012 года был там членом жюри. Он заявил, что в современном КВН трудно найти хотя бы одну хорошую шутку.
Другой бывший КВНщик, Семен Слепаков в интервью YouTube-шоу «А поговорить» рассказывал, что Александр Масляков до сих пор искренне смеется и «до сих пор рубит фишку». Слепаков заявил, что не понимает своих коллег, критикующих КВН, так как многие из них попали на телевидение и построили успешные карьеры.
«Нас видели по «Первому каналу». <…> После этого у тебя начинались концерты, на которых ты зарабатывал деньги, гастроли, корпоративы. Они [в КВН] с них не получали деньги», — рассказал Слепаков.