Стендап-комик пожаловался на поборы в КВН

Комик пожаловался на поборы в КВН

Комик Нурлан Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю о разочаровании в КВН. Выпуск шоу «вДудь» опубликован на YouTube.

Он заявил, что КВН стал «беззубым», а участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы самим смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».

«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. Тебе говорят: «Форма не очень». Я говорю: «Я смешить людей хочу». [А мне:] «У вас форма одинаковая должна быть», — рассказал Сабуров.

Он добавил, что в жюри сидят «непонятные зачастую люди».

Сабуров играл в КВН в составе команды из города Караганда и с командой из Кокшетау. Сейчас выступает в стендап-шоу, ведет шоу «Что было дальше».

Как ранее сообщал Рамблер, игроков КВН критиковал актер Леонид Ярмольник , который до 2012 года был там членом жюри. Он заявил, что в современном КВН трудно найти хотя бы одну хорошую шутку.

Другой бывший КВНщик, Семен Слепаков интервью YouTube-шоу «А поговорить» рассказывал, что Александр Масляков до сих пор искренне смеется и «до сих пор рубит фишку». Слепаков заявил, что не понимает своих коллег, критикующих КВН, так как многие из них попали на телевидение и построили успешные карьеры.