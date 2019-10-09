Волочкова раскрыла душу людям

Связанная веревками Волочкова призналась, что быстро привыкает к людям

Затея Анастасии Волочковой снова открыться миру, снова позволив своим подписчикам в социальной сети оставлять комментарии, как известно, провалилась. Повалившиеся сотни негативных высказываний заставили балерину снова закрыться.

И вот в условиях относительной свободы от критических замечаний Анастасия решила раскрыть душу. В своей очередной публикации в Сети артистка порассуждала о привязанностях.

Она отмечает, что ее доверчивость воспринимается окружающими, как недостаток, и, мол, пусть так и будет. Другие привязанности звезды — творчество и трудолюбие, сцена и зрители, цветы, дети всей страны, внимание и светлые эмоции.

«И я очень тяжело переживаю предательство… Очень тяжело…», — откровенно заявляет актриса.

Однако, пишет, что на смену им всегда приходят люди добрые и светлые.

Напомним, несколько дней назад балерина стала участницей шоу НТВ «Звезды сошлись». Волочкова в слезах покинула программу вспоминая Керимова и Ветлицкую.