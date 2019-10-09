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Связанная веревками Волочкова призналась, что быстро привыкает к людям 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
Волочкова раскрыла душу людям
Фото: globallookpress.com
Затея Анастасии Волочковой снова открыться миру, снова позволив своим подписчикам в социальной сети оставлять комментарии, как известно, провалилась. Повалившиеся сотни негативных высказываний заставили балерину снова закрыться.
И вот в условиях относительной свободы от критических замечаний Анастасия решила раскрыть душу. В своей очередной публикации в Сети артистка порассуждала о привязанностях.
«Я очень быстро привыкаю к человеку, быстро влюбляюсь, мгновенно откраиваю душу в общении с людьми, быстро доверяю…», — пишет Анастасия.
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Привязанности бывают у всех разные…🤷‍♀️ У меня самые сильные привязанности всегда прежде всего человеческого характера. Я очень быстро привыкаю к человеку, быстро влюбляюсь, мгновенно откраиваю душу в общении с людьми, быстро доверяю.. Я вообще стремительная во всем!😂🔥 Многие считают мою доверчивость недостатком. 🐣🤷‍♀️ Но пусть это будет самый большой мой недостаток. Ещё у меня очень большая привязанность к творчеству и трудолюбию. 🙏 К сцене, конечно и зрителям. 🙏🌺 К цветам!🌺🙏 Ко всем детям нашей России. Наверно, самая большая моя привязанность к вниманию и светлым эмоциям. 🙏 И я очень тяжело переживаю предательство.. 🙈 Очень тяжело… Очень болезненно всегда для меня, как и для многих из вас, наверняка, РАЗОЧАРОВАНИЕ в людях, которым веришь без остатка.. 😔 Разочарование в поступках людей и в их недобропорядочность и невежестве, зачастую. Но, всегда на смену людям, в которых я разочаровалась, приходят хорошие и одаривающие светом. 😊 Обо всем я написала в моей книге "Плата за успех". Она продаётся в книжных по всей России и в интернете. Своим голосом я надиктовал для вас и аудио версию. 🐣 Ее так же можно скачать. 😊👍 Все для вас. 😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Она отмечает, что ее доверчивость воспринимается окружающими, как недостаток, и, мол, пусть так и будет. Другие привязанности звезды — творчество и трудолюбие, сцена и зрители, цветы, дети всей страны, внимание и светлые эмоции.
«И я очень тяжело переживаю предательство… Очень тяжело…», — откровенно заявляет актриса.
Однако, пишет, что на смену им всегда приходят люди добрые и светлые.
Напомним, несколько дней назад балерина стала участницей шоу НТВ «Звезды сошлись». Волочкова в слезах покинула программу вспоминая Керимова и Ветлицкую.
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Шоу-бизнес , НТВ
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