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Лазарев показал видео с сыном в бассейне 

Рамблер 13 часов назад
Лазарев показал видео с сыном в бассейне
Фото: ТАСС
Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, снятое во время отпуска на Крите. Ролик демонстрирует, как певец учит сына плавать в бассейне.
«Пловцы-прыгуны-Синхронисты… немного воспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите», — так он подписал видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
На записи Лазарев уговаривает сына Никиту прыгнуть в бассейне, мальчик прыгает и пытается грести, подражая папе.
Подписчики певца решили, что Лазарев — хороший отец, и похвалили его.
«Сергей! Вы молодец! С детства приучаете сынишку к воде, обучая...мастер классу плавания», — написала @pereskontero.
«Никитка как моторная лодка», — добавила @_ksushka_26.
Как ранее сообщал «Рамблер», в программе «Секрет на миллион» Лазарев рассказал, что у него есть не только сын, но и дочь Анна. Ей исполнился один год. Певец показал в студии фотографии и видео с дочерью.
Лазарев заявил, что Никита и Анна — брат и сестра по обоим родителям, но вынашивали их разные суррогатные матери.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Крит
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