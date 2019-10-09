Лазарев показал видео с сыном в бассейне

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, снятое во время отпуска на Крите . Ролик демонстрирует, как певец учит сына плавать в бассейне.

«Пловцы-прыгуны-Синхронисты… немного воспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите», — так он подписал видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На записи Лазарев уговаривает сына Никиту прыгнуть в бассейне, мальчик прыгает и пытается грести, подражая папе.

Подписчики певца решили, что Лазарев — хороший отец, и похвалили его.

«Сергей! Вы молодец! С детства приучаете сынишку к воде, обучая...мастер классу плавания», — написала @pereskontero.

«Никитка как моторная лодка», — добавила @_ksushka_26.

Как ранее сообщал «Рамблер», в программе «Секрет на миллион» Лазарев рассказал, что у него есть не только сын, но и дочь Анна. Ей исполнился один год. Певец показал в студии фотографии и видео с дочерью.

Лазарев заявил, что Никита и Анна — брат и сестра по обоим родителям, но вынашивали их разные суррогатные матери.