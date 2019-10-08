У Петросяна нашли картину за миллион долларов

По данным издания, коллекция произведений искусства, собранная супругами, по решению суда отдана на ответственное хранение Елене Степаненко.

Как стало известно газете, одна из картин в коллекции — подлинник Ивана Айвазовского «На море в лунную ночь» — оценена в миллион долларов. Подлинность полотна была подтверждена экспертами. При этом в коллекции могут быть и другие дорогостоящие картины.

«Петросян охотно вкладывал деньги в произведения искусства. Я видел в его собрании подлинники, имеющие большую художественную ценность. Например, картину Казимира Малевича (…) Есть в коллекции Петросяна и подлинник Кандинского, который оценивается в полмиллиона долларов (хотя сейчас его цена наверняка выросла). Имеются также работы Поленова, Матисса, Цадкина», — рассказал изданию источник из окружения юмориста.

В статье отмечается, что оценка коллекции уже была проведена по инициативе Степаненко, однако сам Петросян настаивает ее оценке в Лондоне.

«Ничего в Лондон не вывезено. По закону суд передал Елене Григорьевне произведения искусства на ответственное хранение. Никакого согласия на продажу она не давала и дать не может. Елена Григорьевна с Петросяном ни разу за все это время, что прошло с развода, не разговаривали ни разу», — прокомментировал представитель Степаненко слухи о том, что картины из коллекции уже предлагают на продажу.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Евгению Петросяну удалось попасть в квартиру, которую после развода заняла Елена Степаненко. При этом все действия своего бывшего мужа и его адвоката юмористка снимала на видео.