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У Петросяна нашли картину за миллион долларов 

Рамблер 5 часов назад
У Петросяна нашли картину за миллион долларов
Фото: РИА Новости
Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись еще в прошлом году, однако продолжают раздел имущества, включающего предметы искусства. Одна из картин в спорной коллекции является полотном Айвазовского и оценена в миллион долларов, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, коллекция произведений искусства, собранная супругами, по решению суда отдана на ответственное хранение Елене Степаненко.
Как стало известно газете, одна из картин в коллекции — подлинник Ивана Айвазовского «На море в лунную ночь» — оценена в миллион долларов. Подлинность полотна была подтверждена экспертами. При этом в коллекции могут быть и другие дорогостоящие картины.
«Петросян охотно вкладывал деньги в произведения искусства. Я видел в его собрании подлинники, имеющие большую художественную ценность. Например, картину Казимира Малевича (…) Есть в коллекции Петросяна и подлинник Кандинского, который оценивается в полмиллиона долларов (хотя сейчас его цена наверняка выросла). Имеются также работы Поленова, Матисса, Цадкина», — рассказал изданию источник из окружения юмориста.
В статье отмечается, что оценка коллекции уже была проведена по инициативе Степаненко, однако сам Петросян настаивает ее оценке в Лондоне.
«Ничего в Лондон не вывезено. По закону суд передал Елене Григорьевне произведения искусства на ответственное хранение. Никакого согласия на продажу она не давала и дать не может. Елена Григорьевна с Петросяном ни разу за все это время, что прошло с развода, не разговаривали ни разу», — прокомментировал представитель Степаненко слухи о том, что картины из коллекции уже предлагают на продажу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Евгению Петросяну удалось попасть в квартиру, которую после развода заняла Елена Степаненко. При этом все действия своего бывшего мужа и его адвоката юмористка снимала на видео.
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Шоу-бизнес , Казимир Малевич , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Иван Айвазовский , Комсомольская правда
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