DJ Smash простил избившего его экс-депутата

DJ Smash простил избивших его экс-депутата и промоутера

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash) был избит Телепневым и Ванкевичем. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

На минувшей неделе Ванкевич был отпущен из КП-8 города Соликамска во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на ограничение свободы. При этом Телепнев по-прежнему отбывает свой срок в колонии-поселении №39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.

"В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон (Телепнева и Ванкевича — ред.), которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок в прошлом году. Нужно быть великодушным и уметь прощать, поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать", — сказал Ширман в своем видеообращении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Хороший сегодня праздник, отличный день для прощения и милосердия. Гмар Хатима Това. Публикация от Smash (@djsmash) 8 Окт 2019 в 9:49 PDT

При этом музыкант не пояснил, прощает ли он истребованную в суде компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысяч рублей и расходы в палате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей. Решение взыскать солидарно с Ванкевича и Телепнева в пользу Ширмана данную сумму было принято в марте Свердловским районным судом.