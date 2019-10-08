Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

DJ Smash простил избивших его экс-депутата и промоутера 

РИА Новости 3 часа назад
DJ Smash простил избившего его экс-депутата
Фото: РИА Новости
Нужно быть великодушным и уметь отпускать ситуацию, заявил во вторник DJ Smash на своей странице в Instagram, объявив о том, что он прощает избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича.
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash) был избит Телепневым и Ванкевичем. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
На минувшей неделе Ванкевич был отпущен из КП-8 города Соликамска во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на ограничение свободы. При этом Телепнев по-прежнему отбывает свой срок в колонии-поселении №39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.
"В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон (Телепнева и Ванкевича — ред.), которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок в прошлом году. Нужно быть великодушным и уметь прощать, поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать", — сказал Ширман в своем видеообращении.
При этом музыкант не пояснил, прощает ли он истребованную в суде компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысяч рублей и расходы в палате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей. Решение взыскать солидарно с Ванкевича и Телепнева в пользу Ширмана данную сумму было принято в марте Свердловским районным судом.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Ширман , Александр Телепнев , Сергей Ванкевич , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину574
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву27
Бросившей сына в парке москвичке поставили диагноз
Бросившей сына в парке москвичке поставили диагноз5
«Если не я, то кто»: Конюхов захотел побить советский рекорд
«Если не я, то кто»: Конюхов захотел побить советский рекорд39
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина6
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение