Лазарев скрыл рождение дочери от своей матери

Сергей Лазарев ранее заявил, что вновь стал папой и воспитывает сына и дочь. При этом даже мама певца не сразу узнала о том, что у нее будет внучка, сообщает «СтарХит».

По данным издания, два с половиной года певец не афишировал появление на свет сына и год — рождение дочери. Лазарев скрывал это событие даже от близких друзей и своей матери.

При этом, по словам Валентины Лазаревой , она очень рада внукам.

«Внуки — мое все, смысл жизни. Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и сам отлично справляется, лишний раз меня никогда ни о чем не попросит. Может и подгузник поменять, и еду приготовить…», — заявила мама певца изданию.

Она также подчеркнула, что ее сын очень изменился после рождения детей.

«Он стал еще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь — на первом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями», — подчеркнула Валентина Лазарева.