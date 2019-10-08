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Лазарев скрыл рождение дочери от своей матери 

Рамблер 6 часов назад
Лазарев скрыл рождение дочери от своей матери
Фото: РИА Новости
Сергей Лазарев ранее заявил, что вновь стал папой и воспитывает сына и дочь. При этом даже мама певца не сразу узнала о том, что у нее будет внучка, сообщает «СтарХит».
По данным издания, два с половиной года певец не афишировал появление на свет сына и год — рождение дочери. Лазарев скрывал это событие даже от близких друзей и своей матери.
При этом, по словам Валентины Лазаревой, она очень рада внукам.
«Внуки — мое все, смысл жизни. Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и сам отлично справляется, лишний раз меня никогда ни о чем не попросит. Может и подгузник поменять, и еду приготовить…», — заявила мама певца изданию.
Она также подчеркнула, что ее сын очень изменился после рождения детей.
«Он стал еще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь — на первом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями», — подчеркнула Валентина Лазарева.
"Рамблер" ранее сообщал, что в СМИ появились предположения о том, что матерью детей певца может быть 32-летняя Анна Белодедова. Данные о ней разнятся, Анну Белодедову называют как певицей, так и преуспевающей бизнесвумен.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Валентина Лазарева , StarHit
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