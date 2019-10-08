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Пока жена с детьми: Галкина заметили в ресторане с незнакомкой 

Рамблер 6 часов назад
Пока жена с детьми: Галкина заметили в ресторане с незнакомкой
Фото: ТАСС
Муж 70-летней Аллы Пугачевой «накрыл поляну» для девушки, которая выиграла проведенный им конкурс. Кадры из ресторана юморист разместил в своем Instagram.
В «сторис» Instagram Галкин отметил, что победительница конкурса «выбрала деньги» и вручил девушке миллион рублей, собранный во внушительную пачку купюр.
«Мы накрыли поляну», — пояснил Галкин, отметив, что вместе с Инной намерен отпраздновать ее выигрыш.
Как сообщал "Рамблер", ранее стало известно, что Максим Галкин освободил в своем плотном гастрольном графике 2 ноября. В этот день на «Минск-Арене» Алла Пугачева даст большой концерт для 20 тысяч зрителей.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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