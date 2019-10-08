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Лолита Милявская подала в суд на автора своих песен 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Лолита подала в суд на автора своих песен
Фото: РИА Новости
Как стало известно, певица Лолита Милявская подала иск на музыкальную продюсерскую компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн». Артистка подала жалобу в Следственный комитет.
Как рассказал адвокат Сергей Жорин, общаясь с журналистами РЕН ТВ, дело длится уже более года. Он отметил, что речь идет о каталоге песен Лолиты. Права на ряд песен артистка, по словам адвоката, не отчуждала и не подписывала никаких договоров. По всей видимости, компания выпустила несколько песен. Жорин называет такие хиты Лолиты, как «На Титанике», «Ты мое море» и «Чудо чудное».
Как заявил Жорин, компания предоставила в суд подложные документы. Как показала экспертиза, подпись на документах не принадлежала Лолите Милявской. После этого дело было передано в МВД как связанное с мошенничеством.
Елена Кипер сотрудничала с Лолитой в течение 10 лет. Среди других она написала для нее хит «Ориентация Север» и сняла клип «На скотч».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Происшествия , Лолита Милявская , Елена Кипер , Сергей Жорин , СКР , МВД , РЕН ТВ
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