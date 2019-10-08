Лолита подала в суд на автора своих песен

Лолита Милявская подала в суд на автора своих песен

Как рассказал адвокат Сергей Жорин , общаясь с журналистами РЕН ТВ, дело длится уже более года. Он отметил, что речь идет о каталоге песен Лолиты. Права на ряд песен артистка, по словам адвоката, не отчуждала и не подписывала никаких договоров. По всей видимости, компания выпустила несколько песен. Жорин называет такие хиты Лолиты, как «На Титанике», «Ты мое море» и «Чудо чудное».

Как заявил Жорин, компания предоставила в суд подложные документы. Как показала экспертиза, подпись на документах не принадлежала Лолите Милявской. После этого дело было передано в МВД как связанное с мошенничеством.

Елена Кипер сотрудничала с Лолитой в течение 10 лет. Среди других она написала для нее хит «Ориентация Север» и сняла клип «На скотч».