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Ким Кардашьян крестилась и получила новое имя 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Ким Кардашьян крестилась и получила новое имя
Фото: РИА Новости
Телезвезда Ким Кардашьян, ее дети и сестра крестились в Армении и получили новые имена, пишут СМИ со ссылкой на крестного отца семьи Наири Срапионяна.
Кардашьян получила имя Эгине, крестным отцом Ким и Кортни стал 27-летний диакон Наири Срапионян, передает «Sputnik Армения».
«Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для ее сестры — Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились», — пояснил диакон изданию.
Старшего сына Кардашьян Мэйсона назвали Нареком, добавил священнослужитель.
«Честно говоря, детей было так много, что я уже не помню имена всех. Они все еще должны отправить нам свои данные для записи в журнале», — добавил Срапионян.
Он добавил, что узнал о том, что станет крестным отцом семейства всего за несколько часов до церемонии.
«Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта как в проведении обряда, так и «отцовстве», — сказал Срапионян.
В мае сообщалось, что Кардашьян в среднем получает до 500 тыс. долларов за каждую запись на своей странице в социальной сети Instagram.
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Шоу-бизнес , Другое , Ким Кардашьян , ИА Sputnik , Армения
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