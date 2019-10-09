Тимати прокомментировал победу над L’One в суде

Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

Интервью с главой компании Black Star опубликовал Telegram-канал Super.ru По словам Тимати, ему неинтересно, что ответит певец на решение суда. Однако артист выразил готовность поговорить с исполнителем, если тот сам захочет этого. Также Тимати ответил на вопрос, потребует ли он от певца сменить ник в Instagram.

«Любое упоминание L’One теперь будет незаконным, к тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно», — сказал рэпер и удивился тому, что Горозия еще не сменил название аккаунта.

Тимати также рассказал, что считает решение суда справедливым, так как их позиция была подкреплена «юридическими доказательствами».

Ранее сообщалось, что лейбл Тимати Black Star выиграл суд у L’One. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист добавил, что не позволит затыкать себе рот, и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Также певец уточнил, что за семь лет написал 157 треков для лейбла.

В июле певец рассказал, что еще два года назад собирался уйти из компании Тимати. Тогда уход стоил бы ему 170 миллионов рублей.