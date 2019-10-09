Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Тимати прокомментировал победу над L’One в суде
Фото: Кадр: Тимати / YouTube
Интервью с главой компании Black Star опубликовал Telegram-канал Super.ru По словам Тимати, ему неинтересно, что ответит певец на решение суда. Однако артист выразил готовность поговорить с исполнителем, если тот сам захочет этого. Также Тимати ответил на вопрос, потребует ли он от певца сменить ник в Instagram.
«Любое упоминание L’One теперь будет незаконным, к тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно», — сказал рэпер и удивился тому, что Горозия еще не сменил название аккаунта.
Тимати также рассказал, что считает решение суда справедливым, так как их позиция была подкреплена «юридическими доказательствами».
Ранее сообщалось, что лейбл Тимати Black Star выиграл суд у L’One. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы.
11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист добавил, что не позволит затыкать себе рот, и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Также певец уточнил, что за семь лет написал 157 треков для лейбла.
В июле певец рассказал, что еще два года назад собирался уйти из компании Тимати. Тогда уход стоил бы ему 170 миллионов рублей.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
Украинские националисты объединились против Зеленского Украинские националисты объединились против Зеленского России предрекли катастрофические последствия глобального потепления России предрекли катастрофические последствия глобального потепления Россиянам нашли замену отдыху в Турции Россиянам нашли замену отдыху в Турции
Комментарии
Шоу-бизнес , Тимати , Super.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»104
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников127
Стендап-комик пожаловался на поборы в КВН
Стендап-комик пожаловался на поборы в КВН7
Близкие прокомментировали выписку Заворотнюк
Близкие прокомментировали выписку Заворотнюк2
России предрекли катастрофу
России предрекли катастрофу93
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение