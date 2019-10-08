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Раскрыта причина развода Лолиты с мужем 

Рамблер 11 часов назад
Раскрыта причина развода Лолиты с мужем
Фото: ТАСС
Фитнес-тренер Дмитрий Иванов начал встречаться уроженкой Белоруссии, профессиональным косметологом Ольгой Кулиевой еще во время брака с певицей Лолитой. Об этом сообщает издание Super.
55-летняя Милявская и 44-летний тренер Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. В июле 2019 года певица объявила о расставании с мужем.
По данным издания, причиной был назван «конец любви». При этом Лолита отрицала, что брак мог распасться из-за измены.
Однако, по словам знакомых пары, Дмитрий Иванов и Ольга Кулиева начали встречаться еще тогда, когда фитнес-тренер был женат на популярной певице. При этом Кулиева — профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины — не афишировала вою личную жизнь в соцсетях, отмечается в статье.
Ранее Лолита Милявская в интервью Teleprogramma.pro заявила, что очень тяжело переживает разрыв с мужем и пишет ему по ночам «гадкие эсэмэс», за которые «утром очень стыдно».
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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