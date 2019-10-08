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«Боль будет сильнее»: Антонов рассказал о серьезной травме 

Рамблер 12 часов назад
«Боль будет сильнее»: Антонов рассказал о серьезной травме
Фото: ТАСС
Певец и композитор Юрий Антонов рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, что испытывает сильнейшие боли после травмы ноги, однако посещает «некоторые события из уважения».
По данным телеканала, народный артист не смог отказать своей близкой подруге, певице Кате Лель и пришел на празднование ее 45-летия.
«У меня очень болит колено, разрыв связок, мениска. Врачи говорят, что нужно лежать на койке, но из уважения не могу не посещать некоторые события», — сказал певец.
Он отметил, что ему «нужно лежать в койке». При этом врачи вкололи сильнодействующее лекарство.
«Если сконцентрироваться на боли, она будет еще сильнее. Это еще не так болит, как болело недели полторы назад», — отметил артист.
По словам Антонова, он неудачно подвернул ногу и произошел надрыв мышцы и связок.
«Предстоит сделать еще один укол, более тяжелый», — рассказал певец, выразив надежду, что лечение поможет.
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Шоу-бизнес , Юрий Антонов , Катя Лель , НТВ
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