«Редко делю с ним постель»: Успенская об отношениях с мужем

Певица Любовь Успенская призналась, что редко бывает с мужем и «делит с ним постель» из-за напряженного гастрольного графика. Об этом она заявила «СтарХит».

«Муж не одобряет, что я редко могу разделить с ним постель. Опять же из-за гастрольного графика. Вот такая ему досталась жена, ничего не поделаешь», — пояснила она изданию.

Успенская также отметила, что поссорилась с мужем, когда он не смог проснуться и не попрощался с ней перед вылетом на гастроли.

«Я обиделась, ведь это наша традиция», — подчеркнула она.

По словам 65-летней певицы, она надеется еще раз стать мамой.

«Люблю плач, шум и крик. Мне кажется, дети добавляют смысла и радости», — рассказала она.