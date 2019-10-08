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«Редко делю с ним постель»: Успенская об отношениях с мужем 

Рамблер 12 часов назад
«Редко делю с ним постель»: Успенская об отношениях с мужем
Фото: РИА Новости
Певица Любовь Успенская призналась, что редко бывает с мужем и «делит с ним постель» из-за напряженного гастрольного графика. Об этом она заявила «СтарХит».
«Муж не одобряет, что я редко могу разделить с ним постель. Опять же из-за гастрольного графика. Вот такая ему досталась жена, ничего не поделаешь», — пояснила она изданию.
Успенская также отметила, что поссорилась с мужем, когда он не смог проснуться и не попрощался с ней перед вылетом на гастроли.
«Я обиделась, ведь это наша традиция», — подчеркнула она.
По словам 65-летней певицы, она надеется еще раз стать мамой.
«Люблю плач, шум и крик. Мне кажется, дети добавляют смысла и радости», — рассказала она.
Ранее Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила, что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть». Певица в качестве основных требований отметила «красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность».
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , StarHit
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