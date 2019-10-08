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36-летняя Юлия Ковальчук призналась в любви к возрасту 

Teleprogramma.pro + ещё 2 13 часов назад
Ковальчук призналась, что не боится возраста
Фото: Инстаграм
В личном микроблоге в Instagram она рассказала, что не боится цифр, указанных в паспорте. Ковальчук отметила, что для нее возраст выступает синонимом осмысленности, свободы и мудрости. Достигнув порога в 30 лет, Юля разобралась, с кого она может брать пример.
Ковальчук отметила, что зрелость украшает женщину: окружающие начинают ощущать в них какую-то магию, которая неподвластна людям младшего возрастного диапазона. Сейчас, по мнению Юли, красота женщины заключается уже не во внешних параметрах, а в собственных ощущениях.
«Эта особая женская уверенность и магия, которая не в прическе, вырезе декольте и размере груди, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30-ти. В общем, девочки за нас», — высказалась артистка.
Подписчики согласились с певицей и отмечают, что стремятся учиться у более старшего поколения, чтобы совершенствовать себя.
«Все еще молодая и красивая, но не глупая», «Юля, после 40 еще интереснее. Жизнь — это великое чудо», — пишут они.
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Шоу-бизнес , Юлия Ковальчук
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