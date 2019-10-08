Ковальчук призналась, что не боится возраста

36-летняя Юлия Ковальчук призналась в любви к возрасту

В личном микроблоге в Instagram она рассказала, что не боится цифр, указанных в паспорте. Ковальчук отметила, что для нее возраст выступает синонимом осмысленности, свободы и мудрости. Достигнув порога в 30 лет, Юля разобралась, с кого она может брать пример.

«Эта особая женская уверенность и магия, которая не в прическе, вырезе декольте и размере груди, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30-ти. В общем, девочки за нас», — высказалась артистка.

Подписчики согласились с певицей и отмечают, что стремятся учиться у более старшего поколения, чтобы совершенствовать себя.