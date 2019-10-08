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Муж Елизаветы Боярской рассказал о воспитании старшего сына 

Letidor.ru 14 часов назад
Муж Боярской рассказал, как воспитывать ребенка
Фото: РИА Новости
И поделился забавным диалогом с ребенком.
Известные актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев — дважды родители. Звездные супруги растят сыновей Андрея и Григория. Недавно артисты начали делиться моментами из жизни мальчиков. Их старшему ребенку семь лет. Максим Матвеев решил рассказать поклонникам, как помогает сыну переживать негативные эмоции. Он считает, что нет ничего лучше, чем поделиться своим опытом с детьми.
«Часто, когда у сына возникают какие-то «столкновения» с окружающим миром — поссорился с другом, упал, поцарапался, обиделся на кого-то, стараясь облегчить его эмоции, чтобы парню было проще пережить те или иные моменты, я, думаю, как и многие родители, привожу примеры из собственной жизни… «не волнуйся, вот у меня был случай…», «а вот когда я был такой же маленький…» и тому подобное…» — отметил актер.
«Сидим, завтракаем перед школой… Я готовлю себе кашу, Андрей ест омлет, жалуется на треснувшую губу… ранка почти незаметная… -"Папа, у меня болит!". -"Это не страшно сын! Осень, сухой ветер…это бывает, это нормально! Вот помню, когда я бегал на морозе, иногда так трескались губы…прямо такие серьезные ранки были, как будто губа раздваивалась… и ничего, потом заживала…". Поворачиваюсь-сын замер, сидит с не донесённой до рта ложкой, глаза "по 5 копеек". -"…пап…да у вас было пострашнее, чем во времена динозавров…!"» — поделился забавным разговором Максим Матвеев.
Отметим, младшему сыну известных актеров всего 10 месяцев. Елизавета Боярская не сидит в декретном отпуске. Естественно, звездной маме нужна помощь, чтобы справиться с детьми. Актриса призналась, что со спокойной душой может оставить сыновей с их папой и уехать по делам. Максим Матвеев накормит детей, поиграет и уложит спать. Артисту нравится заниматься воспитанием своих мальчиков. И он дает жене возможность развиваться в профессии.
«Максим может сделать все. Если мне срочно надо уехать и оставить его одного с двумя детьми, я буду совершенно спокойна. Могла бы даже выключить телефон и не думать о том, что что-то случится», — отметила звезда в интервью журналу «Hello! ».
Кстати, Елизавета Боярская признавалась в одном из интервью, что ее старший сын вряд ли в будущем станет артистом:
«Андрей не захочет сниматься. Он вообще не любит никакого артистизма. Ему не нравится, даже если кто-то из нас дурачится дома или что-то напевает, он так и говорит: «Не надо петь!» Ему не нравятся высокопарные неестественные проявления. Сыну хочется, чтобы мы вели себя как обыкновенные люди».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , Максим Матвеев
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