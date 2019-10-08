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Мария Кожевникова показала, как выглядела в 14 лет 

Letidor.ru 16 часов назад
Кожевникова показала, как выглядела в 14 лет
Фото: Инстаграм
Звезда опубликовала архивное фото с подругой.
Экс-депутат Госдумы РФ, актриса Мария Кожевникова решила поделиться своей находкой из семейного архива. Звезда показала архивный снимок с российской гимнасткой Яниной Батыршиной. Мария была счастлива познакомиться с чемпионкой. Тогда будущей актрисе было всего 14 лет, а спортсменке — 19. 7 октября Янина Батыршина отмечала день рождения. Мария Кожевникова посвятила подруге теплое поздравление в личном блоге.
Многодетная мамочка, чемпионка и просто красавица! Замечательная подруга, прекрасная дочь, лучшая жена и опять же просто красавица! В детстве я очень хотела быть похожей на @yana__batyrshina во всем! Как вы понимаете, внешнего сходства я так и не добилась 😂🤣 да и на олимпиаде нашу страну не представляла, зато восхищалась, восхищаюсь и буду продолжать! Будь счастлива, ты этого заслуживаешь! Люблю свою Яночку😍😘 P. S. В этот день в 1998 году я была самой счастливой девочкой на свете! — трогательно написала актриса.
Напомним, Мария Кожевникова тоже многодетная мама. Она воспитывает троих сыновей. С 2013 года актриса замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын. Малыша назвали Василием.
С детьми актрисе помогает справляться ее мама. Мария уже давно рассказывала, что Маргарита Кожевникова живет с ними в одной квартире. Более того, бабушка Ивана, Максима и Василия прекрасно ладит с зятем и легко находит с ним общий язык.
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Шоу-бизнес , Евгений Васильев , Мария Кожевникова , Госдума
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