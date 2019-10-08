Онколог назвал причину выписки Заворотнюк

Выписка Анастасии Заворотнюк из больницы — или перерыв в лечении, или признание неизлечимости болезни. Об этом «Звезде» заявил онколог Игорь Долгополов.

Ранее СМИ писали, что актриса больна раком мозга (глиобластомой), у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.

Сегодня утром «Мэш» сообщил , что несколько дней назад Заворотнюк выписали из больницы, ее состояние тяжелое, а лечение будет продолжено в другом месте.

По словам Игоря Долгополова из Института детской онкологии и гематологии Онкоцентра имени Блохина, выписка больных глиобластомой может означать либо перерыв в лечении, либо признание его неэффективности и перевод на паллиативную помощь. Значение же выписки Заворотнюк зависит от того, когда именно ей был поставлен диагноз.