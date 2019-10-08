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Онколог назвал причину выписки Заворотнюк 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Выписка Анастасии Заворотнюк из больницы — или перерыв в лечении, или признание неизлечимости болезни. Об этом «Звезде» заявил онколог Игорь Долгополов.
Ранее СМИ писали, что актриса больна раком мозга (глиобластомой), у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.
Сегодня утром «Мэш» сообщил, что несколько дней назад Заворотнюк выписали из больницы, ее состояние тяжелое, а лечение будет продолжено в другом месте.
По словам Игоря Долгополова из Института детской онкологии и гематологии Онкоцентра имени Блохина, выписка больных глиобластомой может означать либо перерыв в лечении, либо признание его неэффективности и перевод на паллиативную помощь. Значение же выписки Заворотнюк зависит от того, когда именно ей был поставлен диагноз.
«Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки около двух лет», — объяснил врач.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
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