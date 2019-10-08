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Суд вынес решение по иску Алибасова 

Рамблер + ещё 15 24 минуты назад
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск Бари Алибасова на 100 млн рублей к производителю средства для прочистки труб «Крот», гипермаркету «Ашан» и страховой компании «Ингосстрах». Об этом сообщает ТАСС.
Бари Алибасов после отравления снова поднял тему завещания
Продюсер требовал компенсировать ему моральный ущерб в размере 85 млн рублей и ущерб здоровью на сумму 15 млн рублей.
Ответчиками по иску продюсера выступили производитель «Крота» ООО «АМС Медиа», гипермаркет «Ашан», где было куплено средство, и страховая компания «Ингосстрах», в которой застрахована гражданская ответственность гипермаркета. Также суд привлек к рассмотрению иска Роспотребнадзор в качестве третьего лица.
Представитель «Ашана» отметил в суде, что «средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя».
Как ранее сообщал «Рамблер», 4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.
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Шоу-бизнес , Видео , Москва
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