Суд вынес решение по иску Алибасова

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск Бари Алибасова на 100 млн рублей к производителю средства для прочистки труб «Крот», гипермаркету «Ашан» и страховой компании «Ингосстрах». Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер требовал компенсировать ему моральный ущерб в размере 85 млн рублей и ущерб здоровью на сумму 15 млн рублей.

Ответчиками по иску продюсера выступили производитель «Крота» ООО «АМС Медиа», гипермаркет «Ашан», где было куплено средство, и страховая компания «Ингосстрах», в которой застрахована гражданская ответственность гипермаркета. Также суд привлек к рассмотрению иска Роспотребнадзор в качестве третьего лица.

Представитель «Ашана» отметил в суде, что «средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя».

Как ранее сообщал «Рамблер», 4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.