Суд вынес решение по иску Алибасова

Суд отказал в иске Б. Алибасову к сети «Ашан» и производителю средства «Крот»

Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова на 100 млн руб. к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», являющегося производителем средства для очистки труб «Крот», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Ранее сообщалось, что продюсер в исковом заявлении оценил моральный вред в 15 млн руб., а ущерб, причиненный его здоровью, — в 85 млн руб. В качестве соответчика по иску была привлечена страховая компания «Ингосстрах».

В начале июня 2019 г. советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Б. Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он прошел лечение в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.