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Галкин опубликовал фото Пугачевой в купальнике 

Клео.Ру 18 часов назад
Галкин опубликовал пикантное фото Пугачевой
Фото: РИА Новости
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая перешагнула 70-летний возрастной рубеж, не устает удивлять поклонников своим моложавым видом. Однако снимок, опубликованный ее супругом Максимом Галкиным, превзошел все ожидания фанатов. Дело в том, что шоумен решил похвастаться фигурой жены и показал ее в купальнике.
Пикантный кадр Галкин сопроводил оригинальной подписью, которая звучит так: «Любимая отдыхает. Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют».
Глядя на фотографию, трудно представить, что в паспорте этой женщины фигурирует столь значительная цифра. Алла Борисовна выглядит поистине превосходно. Стоит отметить, что звезда тщательно следит за своей фигурой и прикладывает максимальные усилия, чтобы сохранить ее стройность.
Соцсети
Ранее СМИ сообщали, что вес Примадонны в последние годы снизился очень существенно, разные источники говорят о цифрах в 20, а то и 30 кг. Гардероб певицы в полной мере соответствует ее виду, он состоит преимущественно из молодежных вещей и коротких платьев.
Среди фанатов снимок вызвал вполне ожидаемый восторг, и они рассыпались в восторженных комплиментах.
«Божественное тело», «Слишком молодо выглядит», «Ножки красивые», — такие комментарии оставили пользователи Сети.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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