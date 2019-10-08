Галкин опубликовал пикантное фото Пугачевой

Галкин опубликовал фото Пугачевой в купальнике

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева , которая перешагнула 70-летний возрастной рубеж, не устает удивлять поклонников своим моложавым видом. Однако снимок, опубликованный ее супругом Максимом Галкиным , превзошел все ожидания фанатов. Дело в том, что шоумен решил похвастаться фигурой жены и показал ее в купальнике.

Пикантный кадр Галкин сопроводил оригинальной подписью, которая звучит так: «Любимая отдыхает. Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют».

Глядя на фотографию, трудно представить, что в паспорте этой женщины фигурирует столь значительная цифра. Алла Борисовна выглядит поистине превосходно. Стоит отметить, что звезда тщательно следит за своей фигурой и прикладывает максимальные усилия, чтобы сохранить ее стройность.

Соцсети

Ранее СМИ сообщали, что вес Примадонны в последние годы снизился очень существенно, разные источники говорят о цифрах в 20, а то и 30 кг. Гардероб певицы в полной мере соответствует ее виду, он состоит преимущественно из молодежных вещей и коротких платьев.

Среди фанатов снимок вызвал вполне ожидаемый восторг, и они рассыпались в восторженных комплиментах.