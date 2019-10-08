Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии

Мисс Москва продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии из-за безденежья

Украшение стоимостью около 16 млн рублей изготовил для Воеводиной известный ювелир Джейкоб Арабо.

Обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина избавилась от символа брака с экс-королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом. Она продала дизайнерское кольцо за цену в три раза ниже первоначальной стоимости.

Украшение стоимостью около 16 млн рублей изготовил для Воеводиной известный ювелир Джейкоб Арабо. По словам модели, кольцо пришлось продать для того, чтобы погасить больничные расходы в клинике в Швейцарии, где Воеводина лежала для сохранения беременности.

«Я не скажу цену, за которую я его продала, но она была в три раза ниже его стоимости», — сообщила она в интервью Daily Mail.

Отмечается, что Воеводина с сыном в настоящий момент живет на съемной квартире, так как не имеет своего жилья.

Брак русской красавицы и бывшего короля Малайзии распался, когда девушка была на четвертом месяце беременности. СМИ называют возможной причиной этого продажу или утечку свадебных фотографий в Сеть, в котором Мухаммадом V, возможно, винит Воеводину. Теперь модель требует от супруга за развод ежемесячных алиментов на сумму около двух миллионов рублей, а также покупки роскошной недвижимости в Лондоне и Москве.