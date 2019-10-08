Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина заявила Daily Mail, что была вынуждена продать обручальное кольцо, подаренное ей бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы оплатить счета за сохранение беременности.

Свадьба Мухаммада V и российской модели состоялась прошлом году. В январе 2019 года появились слухи о решении супругов расстаться, несмотря на беременность Воеводиной и рождение сына. В июле СМИ сообщили, что 49-летний Мухаммад V и 27-летняя россиянка официально развелись.

По данным издания, обручальное кольцо Оксаны Воеводиной было изготовлено ювелиром Джейкобом Арабо и стоило около £203,000 (около 16 млн рублей). По словам модели, украшение пришлось продать, чтобы погасить больничные счета в клинике в Швейцарии, где она лежала для сохранения беременности.

«Я не скажу цену, за которую его продала, но она была в три раза ниже его стоимости», — пояснила Оксана Воеводина.

Она также отметила, что была вынуждена сама оплачивать все счета по ведению и сохранению беременности.

Друг модели пояснил изданию, что существовала серьезная опасность потерять ребенка, поэтому Воеводина легла на сохранение, а затем продала кольцо.

Ранее стало известно, что «Мисс Москва-2015» после развода хочет получить от экс-супруга квартиру в Москве, дом в Лондоне и ежемесячное пособие в 24 тысячи фунтов стерлингов (почти 1,9 миллиона рублей) в месяц. При этом источники из окружения бывшего короля Малайзии назвали требования Воеводиной «астрономическими».