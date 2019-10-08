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Родственники Жанны Фриске профинансировали лечение 3-летнего онкобольного ребенка из Сочи 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Родственники Фриске оплатили лечение ребенка из Сочи
Фото: globallookpress.com
Ребенка мучали жуткие головные боли, но средства, собранные ранее на исцеление певицы, помогли ему.
В Сочи 3-летнему Добромиру Воробьеву провели сеанс протонного облучения после врачебного диагноза о раковой опухоли в мозгу. Ребенка мучали жуткие головные боли, но лечение, профинансированное средствами, собранными ранее на исцеление певицы Жанны Фриске, помогло ему. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».
По просьбе родителей мальчика Русфонд начал срочный сбор средств, и вскоре на счет организации поступило более 13 миллионов рублей, переведенных родственниками исполнительницы спустя четыре года после ее смерти. Все деньги пошли на лечение онкобольных детей.
Напомним, Фриске несколько месяцев боролась с неоперабельной опухолью головного мозга. Певица лечилась в России и за границей, однако врачи не смогли ее спасти. Ее не стало 15 июня 2015 года. У Фриске остался сын Платон, которого воспитывает его отец Дмитрий Шепелев.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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