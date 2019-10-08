Родственники Фриске оплатили лечение ребенка из Сочи

Родственники Жанны Фриске профинансировали лечение 3-летнего онкобольного ребенка из Сочи

Ребенка мучали жуткие головные боли, но средства, собранные ранее на исцеление певицы, помогли ему.

В Сочи 3-летнему Добромиру Воробьеву провели сеанс протонного облучения после врачебного диагноза о раковой опухоли в мозгу. Ребенка мучали жуткие головные боли, но лечение, профинансированное средствами, собранными ранее на исцеление певицы Жанны Фриске , помогло ему. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

По просьбе родителей мальчика Русфонд начал срочный сбор средств, и вскоре на счет организации поступило более 13 миллионов рублей, переведенных родственниками исполнительницы спустя четыре года после ее смерти. Все деньги пошли на лечение онкобольных детей.