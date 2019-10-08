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Соловьев рассказал, почему выступал против присоединения Крыма 

Ura.Ru 31 минуту назад
Телеведущий Владимир Соловьев разъяснил, почему незадолго до присоединения Крыма публично выступал против вхождения полуострова в состав России.
«Там вопрос (несколько лет назад — прим. ред.) стоял по-другому. Нужно ли России воевать за Крым? Я тогда сказал. Возможна ли война России за Крым? Я сказал: нет, не дай Бог. Зачем? Потому что мы же в 1991 году приняли это глупейшее решение Ельцина, сотоварищи, и так бы Крым и оставался украинским, как вы знаете. Это был 2013 год. Но дальше произошел нацистский переворот в Киеве. И Крым сам решил свою судьбу. Мы и не воевали за Крым», — рассказал журналист в интервью «Комсомольской правде».
В 2016 году блогеры распространили ссылку на видеозапись выступления журналиста Владимира Соловьёва, где он высказывается резко против присоединения Крыма. Эти слова прозвучали в ноябре 2013 года. На видео запечатлено выступление Соловьёва на сцене МХАТ в ноябре 2013 года. Одна из зрительниц задала вопрос о том, почему бы России не вернуть в свой состав Крым. Журналист высказался резко против.
«Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар. Вы предлагаете их уничтожить?» — сказал тогда Соловьев.
Спустя всего несколько месяцев телеведущий стал активно поддерживать вхождение Крыма в состав государства: уже 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соответствующие законы. В феврале 2015 года Соловьёв брал у главы государства интервью и удивлялся, что украинские власти называют события в Крыму захватом.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Комсомольская правда , Республика Крым
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