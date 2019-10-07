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Бочкарева вышла на связь 

Рамблер 37 минут назад
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении. В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК Бочкарева заявила, что у нее все хорошо.
Сообщать о своих дальнейших планах артистка отказалась, сказав: «скоро вы все узнаете».
Также издание пообщалось с другом семьи Натальи Бочкаревой Андреем Ковалевым, который ранее рассказывал о проблемах актрисы со здоровьем и частичном параличе лица.
Ковалев заявил, что семья Бочкаревой попросила его больше не давать комментариев. Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы некоторое время были проблемы со здоровьем.
«По поводу температуры и парализации — у нее действительно была несколько дней назад температура под 40 и частичная парализация лица. Сейчас, слава богу, все нормально», — рассказал Ковалев.
В конце сентября СМИ сообщили, что звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева задержана в Москве с кокаином. Позже в Сети появилось видео, на котором актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин».
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД , РБК
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