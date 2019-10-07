Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении. В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК Бочкарева заявила, что у нее все хорошо.
Сообщать о своих дальнейших планах артистка отказалась, сказав: «скоро вы все узнаете».
Также издание пообщалось с другом семьи Натальи Бочкаревой Андреем Ковалевым, который ранее рассказывал о проблемах актрисы со здоровьем и частичном параличе лица.
Ковалев заявил, что семья Бочкаревой попросила его больше не давать комментариев. Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы некоторое время были проблемы со здоровьем.
«По поводу температуры и парализации — у нее действительно была несколько дней назад температура под 40 и частичная парализация лица. Сейчас, слава богу, все нормально», — рассказал Ковалев.
В конце сентября СМИ сообщили, что звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева задержана в Москве с кокаином. Позже в Сети появилось видео, на котором актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин».