Бочкарева вышла на связь

Сообщать о своих дальнейших планах артистка отказалась, сказав: «скоро вы все узнаете».

Также издание пообщалось с другом семьи Натальи Бочкаревой Андреем Ковалевым , который ранее рассказывал о проблемах актрисы со здоровьем и частичном параличе лица.

Ковалев заявил, что семья Бочкаревой попросила его больше не давать комментариев. Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы некоторое время были проблемы со здоровьем.

«По поводу температуры и парализации — у нее действительно была несколько дней назад температура под 40 и частичная парализация лица. Сейчас, слава богу, все нормально», — рассказал Ковалев.