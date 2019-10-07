Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона

Правду о раке Заворотнюк оценили в три миллиона рублей

Стало известно, какие программы поборолись за откровенное интервью Анастасии Заворотнюк , в котором она бы рассеяла туман вокруг своего здоровья, передает «Комсомольская правда». О том, что за диагноз поставили актрисе врачи, общественности ничего не известно. Концертный директор Заворотнюк Стас Христов утверждает, что у актрисы нет рака.

Христов утверждал, что вел переговоры с двумя телеканалами. Это был Первый канал и НТВ. Известно, что Первый предложил Заворотнюк три миллиона рублей за появление в телевизоре. Пока непонятно, сможет ли актриса выступить в ближайшее время. Если у нее рак мозга, то вряд ли Заворотнюк появится в эфире. Но если причина в чем-то другом, то общественность скоро увидит «прекрасную няню».

Известно, что у Заворотнюк есть заказы на корпоративы. У актрисы расписан весь октябрь. Мероприятия закрытые, так что информации о том, как Христов объяснил заказчикам отсутствие Заворотнюк, нет.