Галкин восхитился вечерним образом Орбакайте

Кристина Орбакайте тщательно следит за внешностью, одевается со вкусом. Если в обычной жизни она часто облачается в джинсы и лаконичные платья, то для сцены певица выбирает более броские образы. Так недавно она выступила в цирке Никулина. Перед публикой она предстал в комбинезоне и сверкающей полупрозрачной накидке. В таком наряде артистка выглядела очень эффектно.
Похоже, что 8 октября Кристина вновь порадует поклонников своим выступлением. В соцсети она опубликовала снимок, на котором запечатлена в вечернем платье бледно-пурпурного цвета и пиджаке приглушенного тона. В кадре певица крутиться, поэтому подол ее наряда развивается. Образ артистка дополнила неброским макияжем, а волосам придала объем. Скорее всего, Орбакайте принарядилась для торжественного мероприятия.
Поклонники пришли в восторг от образа звезды. Они одарили ее комплиментами и даже сравнили с Аллой Пугачевой. Многие считают, что она тоже достойна называться Примадонной. Оценил наряд Кристины и Максим Галкин.
«Красотка!», — написал он.
А вот подписчики были более многословны.
«Вся в маму», «Потрясная какая!», «Кристина — достойная дочь, достойной мамы!», «Самая стильная девочка!», «Тут, взгляд, как у Гурченко», — прокомментировали пост пользователи Сети.
К слову, Орбакайте часто сравнивают не только с мамой, но и сестрой — пятилетней Лизой Галкиной. Девочка быстро растет, но уже в столь юном возрасте демонстрирует интерес к моде и артистический талант.