Галкин восхитился вечерним образом Орбакайте

Похоже, что 8 октября Кристина вновь порадует поклонников своим выступлением. В соцсети она опубликовала снимок, на котором запечатлена в вечернем платье бледно-пурпурного цвета и пиджаке приглушенного тона. В кадре певица крутиться, поэтому подол ее наряда развивается. Образ артистка дополнила неброским макияжем, а волосам придала объем. Скорее всего, Орбакайте принарядилась для торжественного мероприятия.