Выдавать замуж — занятие приятное: Саша Савельева показала видео со свадьбы падчерицы

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия вчера вышла замуж. Праздник прошел в Израиле , куда артист прилетел вместе с женой Сашей Савельевой и шестимесячным сыном Леоном. Несмотря на то что снимать на мероприятии было запрещено, исполнительница все же показала небольшое видео, чтобы продемонстрировать свой образ на свадьбе падчерицы.

У Кирилла Сафонова и певицы Саши Савельевой подрастает сын Леон, которому совсем недавно исполнилось полгода. Для Саши — это первый ребенок, а у актера есть дочь от первого брака. 25-летняя Анастасия живет в Израиле, где и решила отпраздновать важное событие — свою свадьбу. Девушка связала себя узами брака с ирландским финансистом по имени Стивен.

Молодожены заранее попросили гостей отказаться от мобильной съемки на мероприятии и дождаться профессиональных фотографий. Но послушали совета Анастасии и Стивена далеко не все, поэтому первые кадры со свадьбы уже попали в Сеть. Судя по снимкам и роликам, опубликованным в Инстаграме друзей пары, Настя сменила два платья: на церемонии она была в белоснежном наряде в пол с открытыми плечами и шлейфом, а на вечеринку пришла в коротком платьице, украшенном бахромой. Именно в этом наряде Настя танцевала с отцом.

Инстаграм

View this post on Instagram A post shared by Sasha S (@sasha_savelieva) on Oct 7, 2019 at 6:32am PDT Не удержалась от съемки и Саша Савельева. В микроблоге она поделилась видео, на котором вместе с супругом катает на крыше черную коляску Леона, а затем нежно целует Кирилла. Для праздника певица выбрала золотое длинное платье, подчеркивающее стройную фигуру. Подписчики Саши отметили, что она очень быстро пришла в форму после родов и выглядит изящной.

Сам Кирилл Сафонов решил выглядеть на свадьбе дочери немного эксцентрично. Классический черный костюм и белую рубашку он дополнил круглыми солнечными очками. Видимо, в них актер провел весь праздник. Возможно, это аксессуар был нужен, чтобы скрыть слезы умиления и радости за взрослую дочку.