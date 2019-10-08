Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выдавать замуж — занятие приятное: Саша Савельева показала видео со свадьбы падчерицы 

Eva.ru + ещё 4 18 часов назад
Савельева показала видео со свадьбы падчерицы
Фото: Инстаграм
Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия вчера вышла замуж. Праздник прошел в Израиле, куда артист прилетел вместе с женой Сашей Савельевой и шестимесячным сыном Леоном. Несмотря на то что снимать на мероприятии было запрещено, исполнительница все же показала небольшое видео, чтобы продемонстрировать свой образ на свадьбе падчерицы.
У Кирилла Сафонова и певицы Саши Савельевой подрастает сын Леон, которому совсем недавно исполнилось полгода. Для Саши — это первый ребенок, а у актера есть дочь от первого брака. 25-летняя Анастасия живет в Израиле, где и решила отпраздновать важное событие — свою свадьбу. Девушка связала себя узами брака с ирландским финансистом по имени Стивен.
Молодожены заранее попросили гостей отказаться от мобильной съемки на мероприятии и дождаться профессиональных фотографий. Но послушали совета Анастасии и Стивена далеко не все, поэтому первые кадры со свадьбы уже попали в Сеть. Судя по снимкам и роликам, опубликованным в Инстаграме друзей пары, Настя сменила два платья: на церемонии она была в белоснежном наряде в пол с открытыми плечами и шлейфом, а на вечеринку пришла в коротком платьице, украшенном бахромой. Именно в этом наряде Настя танцевала с отцом.
Инстаграм
Не удержалась от съемки и Саша Савельева. В микроблоге она поделилась видео, на котором вместе с супругом катает на крыше черную коляску Леона, а затем нежно целует Кирилла. Для праздника певица выбрала золотое длинное платье, подчеркивающее стройную фигуру. Подписчики Саши отметили, что она очень быстро пришла в форму после родов и выглядит изящной.
Сам Кирилл Сафонов решил выглядеть на свадьбе дочери немного эксцентрично. Классический черный костюм и белую рубашку он дополнил круглыми солнечными очками. Видимо, в них актер провел весь праздник. Возможно, это аксессуар был нужен, чтобы скрыть слезы умиления и радости за взрослую дочку.
Инстаграм
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Eva.ru: последние новости
СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Как же ты напугала! Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали Как же ты напугала! Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали Бесследно... Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками Бесследно... Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Комментарии
Шоу-бизнес , Кирилл Сафонов , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников16
России предрекли катастрофу
России предрекли катастрофу22
Украинские националисты объединились против Зеленского
Украинские националисты объединились против Зеленского107
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов2
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина70
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение