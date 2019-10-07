Кардашьян покрестила детей в Армении

Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу информационной службы Св. Эчмиадзина — иерея Ваграма Меликяна.

Кардашьян находится с визитом в Армении — она участвует во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который открылся 7 октября. Четверо детей Ким Кардашьян прибыли с ней, как и трое детей ее сестры Кортни. Известно, что Кардашьян крестила наследников в Святом Эчмиадзине.

Ранее стало известно, что младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, рассталась с отцом своего ребенка.