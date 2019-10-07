Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Кардашьян крестила детей в Армении 

Газета.Ru + ещё 18 7 октября 2019
Кардашьян покрестила детей в Армении
Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу информационной службы Св. Эчмиадзина — иерея Ваграма Меликяна.
Кардашьян находится с визитом в Армении — она участвует во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который открылся 7 октября. Четверо детей Ким Кардашьян прибыли с ней, как и трое детей ее сестры Кортни. Известно, что Кардашьян крестила наследников в Святом Эчмиадзине.
Ранее стало известно, что младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, рассталась с отцом своего ребенка.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Газета.Ru: последние новости
Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк Иск Алибасова к "Кроту" на 100 млн рублей отклонили Иск Алибасова к "Кроту" на 100 млн рублей отклонили Заворотнюк выписали из больницы в Москве Заворотнюк выписали из больницы в Москве
Шоу-бизнес , КИМ КАРДАШЬЯН , РИА Новости , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников16
России предрекли катастрофу
России предрекли катастрофу22
Украинские националисты объединились против Зеленского
Украинские националисты объединились против Зеленского105
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов2
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина70
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение