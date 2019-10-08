Дочь Бородиной прооперировали

Старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной перенесла операцию, ей вырезали аппендицит. Об экстренной госпитализации дочери Бородина рассказала в своем Instagram.

«В пятницу пошла в школу все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало… потом Скорая… потом принятие решения по поводу операции (…) оказалось у нас аппендицит, ничего не предвещало. Хорошо, что все успели. Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда, спасибо врачам все сделали быстро», — написала Ксения Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она также отметила, что заболела и младшая дочь.

«Ещё и Теюша вирус подхватила сегодня, короче во время Мама вернулась из Америки», — рассказала телеведущая.

В комментариях к записи пользователи соцсети поддержали Ксению Бородину и пожелали ее дочерям выздоровления.

«Держитесь Ксения! Все будет хорошо!» — написала tatiana.karhu.