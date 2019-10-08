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Дочь Бородиной прооперировали 

Рамблер + ещё 17 17 часов назад
Дочь Бородиной прооперировали
Фото: Instagram
Старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной перенесла операцию, ей вырезали аппендицит. Об экстренной госпитализации дочери Бородина рассказала в своем Instagram.
«В пятницу пошла в школу все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало… потом Скорая… потом принятие решения по поводу операции (…) оказалось у нас аппендицит, ничего не предвещало. Хорошо, что все успели. Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда, спасибо врачам все сделали быстро», — написала Ксения Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Она также отметила, что заболела и младшая дочь.
«Ещё и Теюша вирус подхватила сегодня, короче во время Мама вернулась из Америки», — рассказала телеведущая.
В комментариях к записи пользователи соцсети поддержали Ксению Бородину и пожелали ее дочерям выздоровления.
«Держитесь Ксения! Все будет хорошо!» — написала tatiana.karhu.
«Пусть скорее поправляются малышки!» — пожелала borozimax.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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