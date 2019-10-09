Дарья Мороз призналась, что не была в отпуске три года

Актриса Дарья Мороз нарасхват: она работает в театре, много, как мы видим по выходящим фильмам, снимается в кино и сериалах. Одна из последних громких работ — «Содержанки». В настоящее время уже идут съемки второго сезона. Конечно, такой график работы выдержать сложно.

больше по теме «Беременные» Дарья Мороз и Любовь Аксенова подрались на съемкахПоединок актрис можно будет увидеть в новом комедийном сериале «Триада» на канале ТНТ. На своей странице в социальной сети Instagram Дарья поделилась снимком из очередной фотосессии, в подписи к которому артистка пожаловалась.

«Примерно такое выражение лица, когда третий год без отпуска, третий месяц без выходных..и отыгран спектакль после 12-ти-часовой смены.. Нет вру..один выходной был.13 смен до конца съемочного…», — пишет звезда.

Подписчики в Сети все, как один, категорически высказались, что такой режим просто недопустим.

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«Дашь, ну это же полный загон, ну хотя бы недельку, и на море на воды, ну как же так?!?», — пишет одна из подписчиц.

больше по теме Дарья Мороз рассказала об одной из главных примет актеровАктриса поделилась кадром со съемочной площадки. Напомним, на экраны не так давно вышел новый сериал «Триада», в котором Дарья сыграла одну из главных ролей. После выхода фильма звезда поделилась впечатлениями от постельных сцен в сериале.