Директор Заворотнюк ответил на вопрос о ее смерти

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о ее смерти

Потапова отказалась давать дополнительные комментарии о состоянии артистки.

Ранее о том, что Заворотнюк жива, сообщил ее друг, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что родные актрисы просят знакомых не распространять информацию о ее здоровье.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Подтверждения этой информации нет.

Кроме того, поступали сведения о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк находится в больнице.