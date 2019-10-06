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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о ее смерти 

РИА Новости 9 часов назад
Директор Заворотнюк ответил на вопрос о ее смерти
Фото: РИА Новости
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла сообщения о смерти актрисы. Об этом сообщает издание StarHit.
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
Потапова отказалась давать дополнительные комментарии о состоянии артистки.
Ранее о том, что Заворотнюк жива, сообщил ее друг, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что родные актрисы просят знакомых не распространять информацию о ее здоровье.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Подтверждения этой информации нет.
Кроме того, поступали сведения о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк находится в больнице.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Марина Потапова
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