Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»

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«Пропала с радаров»: соседи Натальи Бочкаревой сообщили о ее исчезновении 

Суть событий + ещё 1 40 минут назад
После скандала с задержанием актриса вывезла вещи из студии и оставила авто за 4 миллиона под окнами своего дома. После появления в соцсетях скандальной видеозаписи звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева решила залечь на дно: такая версия следует из слов ее соседей и охраны школы-студии.
Коллеги артистки заявляют, что она перестала выходить на связь. Она также не появляется в школе-студии для одаренных детей, которую открыла в прошлом. По словам охранника, он видел ее в темное время суток (в 2 часа ночи), когда она приехала забрать вещи. С тех пор она не появлялась.
Наталью также перестали видеть у ее дома. «Бросила свою машину стоимостью 4 миллиона рублей под окнами и пропала с радаров, — приводит слова соседки „СтарХит“. — На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу».
Несколько дней назад в интернете появилось видео задержания дорожной автоинспекцией женщины-водителя, которая была похожа на Наталью Бочкареву и представилась ею. Героиня видео призналась в употреблении и перевозке с собой запрещенных веществ. Предварительно известно о возбуждении уголовного дела. Сама актриса заявила, что в тот вечер якобы находилась дома, а кто-то распространяет о ней дезинформацию.
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Шоу-бизнес , Видео , Наталья Бочкарева , StarHit
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