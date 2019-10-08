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«Ее подставили»: бывшая помощница о скандале с Бочкаревой 

Рамблер + ещё 30 2 часа назад
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева никогда не употребляла наркотики, ее просто могли подставить. Об этом изданию «СтарХит» заявила бывшая помощница Бочкаревой Дарья Дьяченко.
Как сообщал Рамблер, информация о задержании Бочкаревой появилась 28 сентября. В пресс-службе столичного управления МВД России заявили, что в центре Москвы задержали женщину-водителя, у которой при себе были найдены запрещенные вещества.
При этом, источники ТАСС сообщили, что задержана была актриса Наталья Бочкарева. В отношении нее возбуждено уголовное дело и она отпущена под подписку о невыезде. В свою очередь актриса опровергла информацию о задержании с наркотиками и пообещала подать в суд на ее распространителей.
Бочкарева ранее не была замечена в употреблении запрещенных препаратов, подчеркнула бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко, отметив, что к ней обращались с просьбами скомпрометировать звезду.
«Мы с Наташей не работаем уже около девяти месяцев, но периодически меня атакуют ее недоброжелатели. Вот, к примеру, в июне с анонимной страницы в Инстаграм мне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию о Наташе. (…) Хотел вызвать во мне жажду мести, ведь мы с Бочкаревой расстались не на положительной ноте», — отметила Дьяченко.
По ее словам, за девять лет тесного общения она ни разу не видела, чтобы актриса употребляла запрещенные вещества. При этом она не исключила, что Бочкарева все отрицает из-за того, что могла испугаться.
«Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти. (…) Не сообразила, что делает, сразу. Думала, пронесет, а по пути подставили…», — считает Дьяченко.
Комментарии106
Шоу-бизнес , Дарья Дьяченко , Наталья Бочкарева , МВД , StarHit , ИТАР-ТАСС , Москва
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