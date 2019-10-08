«Ее подставили»: бывшая помощница о скандале с Бочкаревой

Как сообщал Рамблер, информация о задержании Бочкаревой появилась 28 сентября. В пресс-службе столичного управления МВД России заявили, что в центре Москвы задержали женщину-водителя, у которой при себе были найдены запрещенные вещества.

При этом, источники ТАСС сообщили , что задержана была актриса Наталья Бочкарева. В отношении нее возбуждено уголовное дело и она отпущена под подписку о невыезде. В свою очередь актриса опровергла информацию о задержании с наркотиками и пообещала подать в суд на ее распространителей.

Бочкарева ранее не была замечена в употреблении запрещенных препаратов, подчеркнула бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко, отметив, что к ней обращались с просьбами скомпрометировать звезду.

«Мы с Наташей не работаем уже около девяти месяцев, но периодически меня атакуют ее недоброжелатели. Вот, к примеру, в июне с анонимной страницы в Инстаграм мне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию о Наташе. (…) Хотел вызвать во мне жажду мести, ведь мы с Бочкаревой расстались не на положительной ноте», — отметила Дьяченко.

По ее словам, за девять лет тесного общения она ни разу не видела, чтобы актриса употребляла запрещенные вещества. При этом она не исключила, что Бочкарева все отрицает из-за того, что могла испугаться.