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Экс-депутат Госдумы сравнил Дудя со звездами телевидения времен 80-х 

Ura.Ru 1 час назад
Дудя сравнили со звездами телевидения времен 80-х
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Журналист Юрий Дудь является современным аналогом звезд телевидение 1980-х годов: в частности, его можно сравнить с ведущими программы «Прожектор перестройки». Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский.
«Журналист Дудь больше, чем журналист. Последнее интервью с Гуриевым не просто продолжило ряд блистательных работ, но и продемонстрировало его мощную факторность в современном российском пространстве. Помимо осуществления просветительской функции для молодёжи, Юрий становится «прожектором» и для многих дезориентированных в путинском мраке представителей старших поколений. Невероятный взлёт популярности некогда спортивного журналиста сегодня делает его влиятельнейшей фигурой, фактором, подобным знаменитой телепередаче горбачевских времён «Прожектор перестройки», — написал экс-парламентарий в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее Дудь, получивший премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах и коррупции в нашей стране. Он также признался, что не понимает, «почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу».
Его выступление впоследствии прокомментировали в Кремле. Телеведущий Владимир Познер считает, что речь Дудя не является значимым событием (после этого журналист Олег Кашин заявил, что Познер попросту завидует своему более молодому коллеге). А писатель Дмитрий Быков рассказал, что, по его мнению, Дудь является настоящим «голосом поколения».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Общество , Аркадий Янковский , Юрий Дудь , Дмитрий Быков , Владимир Познер , Олег Кашин , Госдума , Эхо Москвы
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