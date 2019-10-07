Дудя сравнили со звездами телевидения времен 80-х

Экс-депутат Госдумы сравнил Дудя со звездами телевидения времен 80-х

«Журналист Дудь больше, чем журналист. Последнее интервью с Гуриевым не просто продолжило ряд блистательных работ, но и продемонстрировало его мощную факторность в современном российском пространстве. Помимо осуществления просветительской функции для молодёжи, Юрий становится «прожектором» и для многих дезориентированных в путинском мраке представителей старших поколений. Невероятный взлёт популярности некогда спортивного журналиста сегодня делает его влиятельнейшей фигурой, фактором, подобным знаменитой телепередаче горбачевских времён «Прожектор перестройки», — написал экс-парламентарий в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Дудь, получивший премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах и коррупции в нашей стране. Он также признался, что не понимает, «почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу».