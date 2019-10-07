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Пригожин поставил Малышеву в один ряд с Пушкиным после ее слов о пенсионном возрасте 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным
Фото: ТАСС
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил вновь выступить в защиту телеведущей Елены Малышевой, которая стала подвергаться резкой критике после своих слов о необходимости повышения пенсионного возраста в России.
«У России должны быть свои герои, понимаете. Свои Пушкины, свои Михалковы, свои… Извините, не хочу сейчас в один ряд ставить, но и свои Малышевы. Потому что кто-то хорош в медицине, например. Посмотрите, сколько полезных советов дает она для людей.», — рассказал он «Царьграду».
Также продюсер считает, что неформальным «героем России» в каком-то смысле можно считать и его супругу — популярную певицу Валерию, которая в 2009 году представляла страну на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Ранее Пригожин публично вступился за Малышеву на фоне скандала вокруг ее заявления о том, что в России обязательно нужно повысить пенсионный возраст.
Елена Малышева оказалась в центре громкого скандала после того, как в СМИ начало широко освещаться ее предложение увеличить пенсионный возраст для российских женщин до 67 лет. Позднее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» телеведущая попыталась оправдаться за свои слова.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Иосиф Пригожин , Валерия , Царьград ТВ
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