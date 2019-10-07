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СМИ: Бочкарева пропала после скандала с наркотиками 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Бочкарева пропала после скандала с наркотиками
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Артистка бросила дорогостоящий автомобиль под окнами дома, не отвечает на телефонные и дверные звонки, не открывает дверь и не водит детей в школу.
В СМИ появилась информация о том, что актриса Наталья Бочкарева пропала из виду после скандала с запрещенными веществами.
Раньше ее часто встречали возле дома соседи, а сейчас они рассказывают о том, что она бросила свой дорогостоящий автомобиль под окнами и не отвечает на телефонные и дверные звонки, не открывает дверь и не водит детей в школу. Об этом сообщает издание Starhit.
Помимо этого, Бочкарева также тайно вывезла личные вещи из собственной школы-студии, которую она открыла для одаренных детей.
«Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда», — рассказал изданию охранник школы, единственный ставший свидетелем появления актрисы.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании женщины, похожей на Бочкареву, за рулем автомобиля. В соответствии с данными полиции и опубликованными кадрами задержания, женщина 1980 года призналась во время разговора с правоохранителями, что имеет при себе некоторое количество наркотического средства. Бочкарева и ее представители до сих пор опровергают, что на видео запечатлена она.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева
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