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Звезды шоу-бизнеса начали срочно обращаться к врачам из-за Заворотнюк 

Свободная пресса 1 час назад
Звезды шоу-бизнеса запаниковали из-за Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Актеры и звезды шоу-бизнеса после страшных новостей об Анастасии Заворотнюк решили срочно заняться своим здоровьем.
Уже доказано, что онкологическое заболевание может прогрессировать бессимптомно некоторое время, а затем все это плохо заканчивается. Поэтому многие в срочном порядке начали проходить обследование, UDF.by.
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Это же сделала и актриса Наталья Земцова. Она призналась своим поклонникам в соцсети Instagram, что всю жизнь занималась самолечением. Однако недавно она записалась на полное обследование, чтобы предотвратить появление смертельных заболеваний.
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Шоу-бизнес , Наталья Земцова , Анастасия Заворотнюк
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