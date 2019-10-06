Звезды шоу-бизнеса запаниковали из-за Заворотнюк

Актеры и звезды шоу-бизнеса после страшных новостей об Анастасии Заворотнюк решили срочно заняться своим здоровьем.
Уже доказано, что онкологическое заболевание может прогрессировать бессимптомно некоторое время, а затем все это плохо заканчивается. Поэтому многие в срочном порядке начали проходить обследование, UDF.by.
Это же сделала и актриса Наталья Земцова. Она призналась своим поклонникам в соцсети Instagram, что всю жизнь занималась самолечением. Однако недавно она записалась на полное обследование, чтобы предотвратить появление смертельных заболеваний.