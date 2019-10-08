Долина прокомментировала свалку у своего особняка

Певица Лариса Долина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала «полной ерундой» жалобы соседей на несанкционированную свалку около своего особняка.

По данным телеканала, соседи Долиной из деревни Славино пожаловались, что у дома певицы, прямо на бегу пруда, скопились горы мусора: деревянные доски, обломки металлочерепицы, кирпичи, тротуарная плитка, банки из-под краски, старая раковина, кучи опавшей листвы. Они отметили, что не могут купаться в озере из-за свалки, устроенной певицей.

«Ерунда полная. О чем вы говорите? Кто на меня может жаловаться? Все хорошо у меня. У меня все замечательно. Это ужасно, конечно, что про меня пишут. Но это для меня такая история. Если нет новостей, то надо придумать. И обязательно что-то не очень нехорошее», — заявила Лариса Долина.

В свою очередь садовник певицы пояснил, что «это не бардак, а временно сложенный стройматериал». Он также заверил, что груда мусора будет убрана, однако не смог назвать точные сроки, когда это произойдет.