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Долина прокомментировала свалку у своего особняка 

Рамблер + ещё 3 12 часов назад
Долина прокомментировала свалку у своего особняка
Фото: РИА Новости
Певица Лариса Долина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала «полной ерундой» жалобы соседей на несанкционированную свалку около своего особняка.
По данным телеканала, соседи Долиной из деревни Славино пожаловались, что у дома певицы, прямо на бегу пруда, скопились горы мусора: деревянные доски, обломки металлочерепицы, кирпичи, тротуарная плитка, банки из-под краски, старая раковина, кучи опавшей листвы. Они отметили, что не могут купаться в озере из-за свалки, устроенной певицей.
«Ерунда полная. О чем вы говорите? Кто на меня может жаловаться? Все хорошо у меня. У меня все замечательно. Это ужасно, конечно, что про меня пишут. Но это для меня такая история. Если нет новостей, то надо придумать. И обязательно что-то не очень нехорошее», — заявила Лариса Долина.
В свою очередь садовник певицы пояснил, что «это не бардак, а временно сложенный стройматериал». Он также заверил, что груда мусора будет убрана, однако не смог назвать точные сроки, когда это произойдет.
Ранее «Экспресс-газета» сообщила, что после того как певица Лариса Долина рассталась с мужем, продюсером Ильей Спицыным, она избавилась примерно от половины собранной им коллекции «пиратских» вещей. Также, по данным издания, певица убрала теннисный стол, который был для них с мужем одним из любимых видов спортивного развлечения.
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Шоу-бизнес , Лариса Долина , Илья Спицын , Экспресс-газета , НТВ
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